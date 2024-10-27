حدث في متل هذا اليوم، 27 أكتوبر

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في مثل هذا اليوم، 27 أكتوبر، وقعت عدة أحداث تاريخية مهمة:



1904 - افتتاح مترو نيويورك: تم افتتاح أول خط لمترو الأنفاق في مدينة نيويورك، ليصبح أحد أقدم أنظمة المترو وأكبرها في العالم.





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1958 - تتويج البابا يوحنا الثالث والعشرون: أصبح الكاردينال أنجيلو رونكالي البابا يوحنا الثالث والعشرين، وعرف فيما بعد بدعواته لإصلاح الكنيسة الكاثوليكية، حيث عقد المجمع الفاتيكاني الثاني.



1962 - أزمة الصواريخ الكوبية: توصل الرئيس الأمريكي جون كينيدي والزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف إلى اتفاق لإنهاء أزمة الصواريخ الكوبية، التي كانت قد دفعت العالم إلى شفا حرب نووية، حيث وافق الاتحاد السوفييتي على إزالة الصواريخ من كوبا مقابل تعهد الولايات المتحدة بعدم غزو الجزيرة.



1981 - اغتيال السفير المصري في روما: تم اغتيال السفير المصري في إيطاليا، وذلك في إطار موجة من التوترات التي شهدتها فترة ما بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد.



1991 - حل الاتحاد السوفييتي: تم حل الاتحاد السوفييتي رسميًا عندما وقعت كازاخستان اتفاقية الانضمام إلى اتحاد الجمهوريات المستقلة، مما مهد الطريق لنهاية الشيوعية في روسيا وانهيار الاتحاد السوفييتي.



2018 - حادثة إطلاق النار في كنيس ببيتسبرغ: هاجم مسلح كنيس شجرة الحياة في بيتسبرغ، الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وجرح آخرين، واعتبر من أخطر الهجمات المعادية للسامية في تاريخ الولايات المتحدة.



هذه بعض الأحداث التي جرت في 27 أكتوبر، حيث شهد هذا اليوم العديد من التحولات السياسية والأمنية على المستوى العالمي.



