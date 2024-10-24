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عبد الحميد بوشناق يصف سمير الوافي بأنه رمز الفساد الاعلامي والاخير يردّ: لا تستعمل هاتفك عندما تتعاطى موبقاتك

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Publié le Jeudi 24 Octobre 2024 - 19:09 قراءة: 0 د, 44 ث
      
هاجم الاربعاء 23 أكتوبر، المخرج ونجل الفنان لطفى بوشناق، عبد الحميد بوشناق الاعلامي سمير الوافي بسبب تدوينة انتقد فيها الظهور الاعلامي الاخير للطفي بوشناق في مصر.

ووصف بوشناق سمير الوافي بعديد النعوت الغير لائقة ووصفه بأنه رمز للفساد الاعلامي ورمز للانحطاط الاخلاقي وفق تعبيره مشيرا الي انه ينشر تدوينات بمقابل.

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ولم يتأخر رد سمير الوافي حيث نشر تدوينة مطولة تحدث فيه عن مشاكل نفسية لعبد الحميد بوشناق بسبب الادمان وفساده الاخلاقي دون تسميته ودعاه الي عدم استعمال الهاتف عندما يكون تحت تأثير "الموبقات" التي قال انه يتعاطاها.
وأشار الوافي الي ان ما كتبه في تدوينته لا يتعدى ربع ما يمكن قوله في حق عبد الحميد بوشناق مشيرا الي انه أراد ان يكون لطيفا معه بسبب حالته النفسية وفق ما جاء في التدوينة.


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