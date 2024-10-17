خزندار : أخطر متحيل في قبضة الأمن

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نجح أمس اعوان مركز الامن الوطني بخزندار من اماطة اللثام عن عملية تحيل تعرض لها أحد المواطنين حيث القوا االقبض على المتهم .

ووفق المعطيات المتوفرة فان اطوار القضية تفيد أن المظنون فيه تعمد بيع سيارة إلى المتضرر بمبلغ مالي قدره 20 الف دينار ثم بعد ذلك اوهمه بان يتولى اصلاح بعض الاعطاب الفنية حتى يتسنى الحصول على شهادة المعاينة الفنية و من ثم تغيير البطاقة الرمادية الا ان المعني تحصن بالفرار مستوليا على السيارة وعلى المبلغ المالي

هذا وبعد نصب كمين محكم امكن لرئيس مركز الأمن الوطني بخزندار واعوانه من القاء القبض على المظنون فيه والاحتفاظ به بعد استشارة ممثل النيابة العمومية علما وان محضر البحث احيل على العدالة.

