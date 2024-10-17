قرطاج : تشاجر معه فقضم له اذنه!!

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نظرت أمس هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،في ملف قضية تعلق باقدام شاب على قضم اذن صديقه اثر خلاف نشب بينهما في جلسة خمرية عقداها بجهة قرطاج .

وبينت الابحاث ان المتهم تسبب في أضرار للشاكي استوجب منحه راحة طبية لمدة26 يوما.

وطلب محامي المتهم مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.





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