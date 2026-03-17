وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفنزويلي

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من قبل وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، إيفان إدواردو خيل بينتوليشمل، هنأه فيها باحتفال تونس بالذكرى السبعين للاستقلال، معربا عن أخلص التمنيات لتونس بالمزيد من الرقي والازدهار.ومثّلت هذه المكالمة، وفق بلاغ للخارجية، مناسبة للإشادة بمستوى العلاقات التونسية الفنزويلية، سيّما وأنّ البلدين يحتفلان هذه السنة بالذكرى الواحدة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.وأكّد الوزيران على أهمية العمل على هذا الرصيد الإيجابي من أجل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه أفاقه ليشمل المجالات العلمية والاكاديمية وما يتّصل بالطاقات المتجددة وتنمية المبادلات التجارية البينية وتسهيل ولوج المنتوجات الوطنية، وفي مقدمتها زيت الزيتون التونسي، إلى فنزويلا.كما تم التطرق خلال هذه المحادثة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار آليات العمل متعدد الأطراف، من أجل الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز ركائز الأمن والسلم الدوليين.