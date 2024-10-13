جريمة قتل الصيدلانية بحدائق قرطاج.. العثور على سيارة الهالكة بجهة ببوش الحدودية

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تمكنت فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني في طبرقة، اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، من العثور على سيارة مملوكة لصيدلانية وهي أصيلة ولاية سيدي بوزيد قُتلت على يد زوجها في منطقة حدائق قرطاج. وجدت الجريمة في شهر سبتمبر 2024، حيث اختفت السيارة بعد الحادثة وتم إدراج زوج الضحية والسيارة في التفتيش.

وبعد تحريات دقيقة، تمكنت الفرقة من حجز السيارة، التي فر بها الزوج بعد ارتكابه للجريمة بعد ان تم العثور عليها في منطقة بوش بمعتمدية عين دراهم. بالتحقيقات تبيّن أن السيارة تعود للصيدلانية المقتولة.

اما الزوج، المشتبه به في القتل العمد، فما يزال في حالة فرار، والبحث مستمر لتوقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.