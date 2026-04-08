كأس تونس لكرة اليد: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي
أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد للأكابر للموسم الرياضي 2025-2026، التي تم سحبها مساء الأربعاء، عن المواجهات التالية:
* الترجي الرياضي التونسي – اتحاد منزل تميم
* النجم الساحلي – نسر طبلبة
* نادي كرة اليد بجمال – بعث بني خيار
* اتحاد صيادة – النادي الافريقي
* اتحاد قرمدة – نادي ساقية الزيت
* سبورتينغ المكنين – مكارم المهدية
* جمعية الحمامات – نادي هيبون
* نادي كرة اليد بقصور الساف – الملعب التونسي
موعد المبارياتتُجرى مباريات هذا الدور يوم السبت 2 ماي القادم، في إطار مواصلة سباق التنافس على لقب الكأس.
