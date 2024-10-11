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منزل شاكر: وفاة عون حرس أطلق رصاصة على نفسه

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 12:53 قراءة: 0 د, 18 ث
      
توفّي عون تابع لسلك الحرس الوطني بمنزل شاكر من ولاية صفاقس بعد ان اقدم أمس الخميس على اطلاق النار على نفسه من سلاحه على مستوى الرأس.

وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس هشام الكسيبي بأن عون الحرس اطلق النار على نفسه عندما كان بمفرده داخل مكتبه مضيفا بان العون ليس لديه مشاكل ومشهود له بدماثة الاخلاق وفق تصريحه لاذاعة ديوان أف أم.


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