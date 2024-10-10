الملاسين :إيقاف عصابة نسائية تخصصت ترويج المخدرات

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تمكن أمس أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي من إيقاف عصابة نسائية تخصصت ترويج المخدرات



حيث تم حجز 208 قرصا مخدر، كما تم العثور داخل المنزل على 22 قرص مخدر ومبلغ مالي من عائدات الترويج وقد تم حجزها جميعا على ذمة الأبحاث.

هذا وتم ادراج نفر ثالث بالتفتيش.