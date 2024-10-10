وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية يشدد على التسريع و الجدوى في الإجراءات خلال زيارة تفقد لأربع إدارات عامة

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في إطار متابعة سير العمل بهياكل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقّارية، أدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أمس الأربعاء 09 أكتوبر2024، زيارة غير معلنة إلى الإدارة العامة للاقتناء والتحديد والإدارة العامة للتصرف والبيوعات والإدارة العامة لأملاك الأجانب ووحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، تفقد خلالها سير العمل وظروفه بمختلف المصالح الرّاجعة إليها بالنظر.



وخلال الزيارة تابع عن قرب معالجة أبرز الملفات وأكّد على ضرورة تسريع الإجراءات وتبسيطها وتقصير آجال التسوية بما يساهم في التسريع في إنجاز المشاريع العموميّة وتحسين مناخ سير الأشغال.





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ودعا في ذات الآن إلى حسن توظيف العقار الدولي في إطار السياسة التنموية للدولة بالتوازي مع استدامة هذه الثروة وترشيد التصرّف فيها والعمل على إكسابها الحماية القانونية التي يوفّرها التسجيل العقاري.



وشدّد الوزير على أهميّة الرأس المال البشري للوزارة وتنميته من خلال تدعيم التكوين والإحاطة والمتابعة وتحسين ظروف العمل مذكّرا بواجب الموظّف في احترام التوقيت الإداري والحفاظ على هيبة الدولة.