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القبض على عصابة ترويج المخدرات بمحيط المعاهد الثانوية..

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Publié le Samedi 05 Octobre 2024 - 12:14 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير وإثر جملة من التحريات من القبض على عصابة من بين عناصرها حارس مأوي عشوائي بأحد أنهج العاصمة كان يخفي المخدرات بإحدى السيارات الرابضة بالمكان، حيث بتفتيشها عُثر بحوزته على 8 أقراص مخدّرة ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

بالتحوّل إلى محل سكن المعني بعد التنسيق مع النيابة العمومية عثر على 43 قرص مخدر ومبلغ مالي قدره 300 دينار وقد اعترف بتحوزه وبقية أفراد العصابة بتلك الكمية .

...


باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 اذنت بالإحتفاظ به وببقية أفراد العصابة من أجل "مسك واستهلاك وترويج أقراص مخدرة بمحيط مؤسسة تربوية والتوسط في ترويج المخدرات" وحجز كمية من الأقراص المخدرة.




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