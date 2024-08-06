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عبد الفتاح الزمرلي يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية

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Publié le Mardi 06 Août 2024 - 16:58 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أودع اليوم الثلاثاء 6 أوت 2024، عبد الفتاح الزمرلي ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم


يُذكر أنّ آجال تقديم ملفات الترشح للإنتخابات الرئاسية المقرر اجراؤھا يوم 6 اكتوبر، تنتھي اليوم الثلاثاء 6 اوت 2024 على الساعة السادسة مساء، وفق الرزنامة التي أعلنت عنھا الھيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
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ومن المنتظر أن تبت الهيئة في ملفات الترشحات في أجل اقصاه يوم السبت 10 أوت الجاري، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوّليا وتعليقها يوم الأحد 11 أوت.
كما سيتّم الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر القادم، وفق الرزنامة التي اعلنت عنها هيئة الانتخابات.


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