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الانتخابات الرئاسية 2024: ذاكر لهيذب يُودع ملفّ ترشّحه لدى هيئة الإنتخابات

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Publié le Mardi 06 Août 2024 - 16:53 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قام بعد ظهر اليوم ذاكر لهيذب، بإيداع ملف ترشحه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يُذكر أنّ آجال تقديم ملفات الترشح للإنتخابات الرئاسية المقرر اجراؤھا يوم 6 اكتوبر، تنتھي اليوم الثلاثاء 6 اوت 2024 على الساعة السادسة مساء، وفق الرزنامة التي أعلنت عنھا الھيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

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ومن المنتظر أن تبت الهيئة في ملفات الترشحات في أجل اقصاه يوم السبت 10 أوت الجاري، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوّليا وتعليقها يوم الأحد 11 أوت.
كما سيتّم الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر القادم، وفق الرزنامة التي اعلنت عنها هيئة الانتخابات.


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