رئيس الجمهورية في زيار إلى ولاية المهدية

توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الاثنين 29 جويلية 2024، إلى ولاية المهدية حيث توقف أولا بدائرة أولاد صالح ثم معتمدية سيدي علوان وبعدها قرية كركر التابعة لمعتمدية بومرداس حيث تحدث إلى المواطنين وخاصة عن الإنقطاع المتواصل للماء وعن الأسباب التي أدت الى هذا الوضع غير الطبيعي وما أدى اليه من معاناة المواطنين.كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحمل المسؤولين لواجباتهم للإستجابة إلى المطالب المشروعة للمواطنين .