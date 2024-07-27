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جامعة الثانوي ترفض منشور وزارة التربية حول تيسيير مهام متفقدي التعليم الإعدادي والثانوي

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Publié le Samedi 27 Juillet 2024 - 13:48 قراءة: 0 د, 24 ث
      
عبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن رفضها للمنشور الصادر عن وزارة التربية بتاريخ 23 جويلية حول تيسير مهام متفقدات ومتفقدي التعليم الإعدادي والثانوي مستنكرة عدم إشراكها في إنجاز العمليات الجامعة بين الصيغة البيداغوجية والصيغة الإدارية
وأضافت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم السبت أن وزيرة التربية أصدرت المنشور بنزعة قطاعية مقيتة تعلو فيها رغبة الاستبداد والعنهجية والتسلط محذرة من اعتماد المنشور الذي وصفته بالهجين الذي يجمع مختلف الصلاحيات البيداغوجية والادارية بيد المتفقد البيداغوجي في سطو واضح على مهام مختلف الأسلاك والفاعلين.


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