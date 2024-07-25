تونس تحي اليوم الذكرى 67 لعيد الجمهورية

تحي تونس اليوم الذكرى 67 لعيد الجمهورية ... ففي فمثل هذا اليوم من سنة 1957 الغى باسم الشعب المجلس التأسيسي المنتخب في 25 مارس 1957 النظام الملكي واعلن النظام الجمهوري.



ويحمل تاريخ 25 من جويلية 1957 في طياته ذكرى إعلان الجمهورية التونسية بعد عام ونصف من إعلان الاستقلال فبحضور 90 من أعضائه من أصل 95 صوت المجلس القومي التأسيسي بالاجماع على الغاء النظام الملكي واعلان الجمهورية وتكليف الحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية الأولى.





نص إعلان الجمهورية التونسية