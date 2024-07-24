حي هلال: حملة أمنية تسفر عن إيقاف 4 منحرفين مفتش عنهم في قضايا سرقات وعنف شديد...

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قام أمس اعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال بحملة أمنية بجهتي الملاسين وحي هلال أسفرت عن القبض على 4 منحرفين خطيرين مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة على غرار "الإعتداء بالعنف الشديد، تكوين وفاق إجرامي، السرقة، العقوق، افتكاك متاع الغير باستعمال القوة...".



وقد تم الإحتفاظ بهم بعد استشارة ممثل النيابة العمومية والأبحاث متواصلة...





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يذكر ان اعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال تمكنوا من الاطاحة بأخطر العناصر الاجرامية المورطة في عمليات سطو وبركاجات دموية كما تمكنوا ايضا من تفكيك عدة شبكات منظمة ومختصة في السرقات وترويج المخدرات والإعتداء على الاملاك العامة بالإضافة إلى الاطاحة بعدة عناصر تكفيرية صادرة في شأنها بطاقات جلب واحكام سجنية...