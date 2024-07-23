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ناجي جلول: سأترشح للرئاسة وسأمرّ للدور الثاني ‎

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Publié le Mardi 23 Juillet 2024 - 17:46 قراءة: 0 د, 43 ث
      
افاد رئيس حزب الإتلاف الوطني ناجي جلّول في حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة اف ام" إن لديه رؤية وقدرة على التغيير قائلا أنه مستعدّ لتغيير البلاد لما هو أحسن في ظرف 6 أشهر.

وتابع " الوقت المخصّص لجمع التزكيات ضيّق جدا والشروط صعبة مشيرا لوجود صعوبة في جمع التزكيّات الشعبية الخاصة بالترشّح للانتخابات الرئاسية بسبب الخوف والإحباط.
وقال أن لديه إمكانيات كبيرة وحصيلة كوزير سابق سيدخل بها الانتخابات مضيفا " باش نترشّح وباش نتعدّى للدور الثاني".
...

وأضاف أنه يريد أن يكون رئيسا للبلاد لأن لديه مشروع وقادر على الإصلاح موضحا أنه في حال توليّه منصب رئاسة الجمهورية إثر الانتخابات فسيقوم في اليوم الأول بإجراءات عاجلة تتعلق بمراجعة الخص والحد الأدنى للأجور .
وتابع "سأعمل على إعادة الوحدة الوطنية وسأفرج عن كل الموقوفين السياسيين إضافة إلى منع تصدير المواد الخام".



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