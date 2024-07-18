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النائب عماد أولاد جبريل: يجب إلغاء العقوبة السجنية عن الشيك دون رصيد وإطلاق سراح المسجونين

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Publié le Jeudi 18 Juillet 2024 - 17:36 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أفاد النائب بالبرلمان عماد أولاد جبريل بأنه تم التعديل في حوالي 70 بالمائة من مشروع القانون المتعلق بالشيك دون رصيد
وشدد أولاد جبريل على ضرورة الاستغناء عن العقوبات السجنية وإطلاق سراح المسجونين في القضايا المتعلقة بالشيكات وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان أف أم اليوم الخميس.


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