Babnet

رضا الشكندالي: 'هناك إزدواجية في الخطاب الإقتصادي للحكومة'

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669784d3f1a788.24986403_ghifkmeqnojlp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Juillet 2024 - 09:41 قراءة: 1 د, 58 ث
      
أفاد الأستاذ الجامعي والخبير الإقتصادي رضا الشكندالي، اليوم الأربعاء، بأنّ "هناك ازدواجية في الخطاب الاقتصادي للحكومة"، مشيرًا إلى أنّ "الدّولة تُسوّق لخطاب على مستوى المؤشرات التي تُرضي مؤسسات الدولة لكنّها في نفس الوقت لا ترغب في التعامل معها."
أخبار ذات صلة:
الشكندالي: سياسات البنك المركزي التونسي المتعلقة بالتضخم تحتاج إلى معالجة ملف الطاقة بدل التركيز على الاست ...

وقال الشكندالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على اذاعة الجوهرة، إنّ "تحسن مستوى عجز الميزان التجاري يساعد تونس في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي "، لافتًا إلى أنّ "هذا التحسن هو وليد صادرات زيت الزيتون بالإضافة إلى فائض تجاري مع بلدان المغرب العربي على غرار ليبيا و المغرب".
أخبار ذات صلة:
آخر أرقام احتياطي العملة الصعبة..رضا الشكندالي يوضّح.....

...

وأضاف الشكندالي أنّ "هذا التحسّن له انعكاس إيجابي على إدارة الموجودات من العملة الصعبة، حيث يوفّر أريحيّة على مستوى تسديد الديون الخارجية وتوفير ما يلزم من مواد أساسية يحتاجها المواطن".
أخبار ذات صلة:
رضا الشكندالي: ?المقاربة الصحيحة التي تعكس حقيقة الأسعار هي الانزلاق الشهري وليس السنوي?...

في المقابل، أوضح الخبير الإقتصادي، أنّ "الوضع على أرض الواقع يختلف"، مفسّرًا أنّ "سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة على مستوى الواردات تهدّد النمو الاقتصادي بالانكماش وبالتالي ستؤدّي إلى فشل سياسة الإعتماد على الذات". وأبرز أنّ "صادرات الفسفاط تراجعت بـ30,4% وقطاع الملابس والنسيج والجلد تراجع بنسبة 3%"، مؤكّدًا أن "مراجعة الاتفاقيات التجارية مع تركيا كان خطأً".
أخبار ذات صلة:
رضا الشكندالي: ?المقاربة الصحيحة التي تعكس حقيقة الأسعار هي الانزلاق الشهري وليس السنوي?...

وفي حديثه عن العجز الطاقي، أكّد الشكندالي على "ضرورة تعاون الحكومة التونسية والبنك المركزي لإيقاف هذا النزيف"، مفسّرًا أنه "بإمكان البنك المركزي انتهاج سياسة طاقية تشجّع على الطاقات المتجددة بالإقرار المباشر للشركة الوطنية للكهرباء بدون فائض لتمكين العائلات التونسية والمصانع والمؤسسات الإقتصادية من التزوّد باللّاقطات الشمسية". وشدّد الشكندالي في نفس السياق، على ضرورة التخفيض في الأداءات الجمركية والأداء على القيمة المضافة من قبل الدولة بهدف تقليص التضخم المالي".
أخبار ذات صلة:
رضا الشكندالي "التقشف يهدد الاقتصاد بمزيد من الانكماش"...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291041


babnet
رئاسيات 2024

J- 79

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*