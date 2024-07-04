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بعد تحديد موعد الانتخابات..منذر الزنايدي يعلن ترشّحه للرئاسة

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Publié le Jeudi 04 Juillet 2024 - 12:40 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلن الوزير السابق منذ الزنايدي في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في السادس من أكتوبر 2024.
ويأتي إعلان الزنايدي ترشّحه للانتخابات الرئاسية بعد إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الثلاثاء 2 جويلية أمر دعوة الناخبين للإنتخابات.
وصدر أمس الأربعاء 3 جويلية 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 403 لسنة 2024 مؤرخ في 2 جويلية 2024 ويتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

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وينص الأمر في فصله الأول على دعوة الناخبين داخل الجمهورية التونسية للانتخابات التونسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، وبالنسبة للناخبين التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2024.


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