الرئيس المدير للشركة التونسية للكهرباء والغاز... الستاغ ستضطر لقطع الكهرباء في الصيف على بعض المناطق لمدة نصف ساعة

اعلن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة في تصريح للاذاعة الوطنية ان الشركة ستضطر لقطع الكهرباء في الصيف على بعض المناطق لمدة نصف ساعة، في صورة عدم إيجاد المعادلة اللازمة لتوفير الكهرباء للجميع...واكد أن قطع الكهرباء سيكون في الحالات القصوى موضحا أن ذروة الاستهلاك مرتبطة باستعمال المكيفات خاصةواكد تسجيل ذروة على مستوى استهلاك الكهرباء قُدِرت بحوالي 4000 ميغاوات موضحا أن الذروة المُسجَلة أمس تُمثل مجموع الاستهلاك المُسجل في صائفة 2020.