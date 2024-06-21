خديجة كريمي بطلة تونس للتجديف: اطمح لإنجازات عالمية في اولمبيات باريس 2024

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خديجة كريمي لاعبة المنتخب التونسي للتجديف بطلة العالم حائزة على ذهبيتين وفضية ببطولة العالم بكندا داخل الصالات 2023 وثلاث برونزيات بطلة افريقيا ما بين 2022 و2023 على التوالي. ضيفة كافيه شو في إطار اللقاءات التي تجريها نعمات المطري مع رياضيين عرب مشاركين في الألعاب الأولمبية باريس 24 خديجة كريمي توجت كبطلة للعرب لسنوات عدة.
خديجة كريمي تمثل تونس بأولمبياد باريس 24 بلعبة التجديف هذه اللعبة التي لا يعرفها الناس كثيرا فهي ليست من ضمن المنظومة الثقافية في العالم العربي تحتاج هذه اللعبة الى توفر الماء ممثلا بالأنهار والمسطحات المائية وهو امر نادر في معظم البلاد العربية، رغم ذلك لدينا في تونس ابطال وبطلات اثبتوا وجودهم على مستوى العالم هذا ما صرحت به البطلة التونسية لكافيه شو، بدأت خديجة الكريمي مسيرتها الرياضية في لعبة السباحة قبل ان ينصحها مدربها عصام الغربي الذي ساندها ودعمها للانتقال لرياضة التجديف وكانت هذه نقلة نوعية في مسيرتها الرياضية ومنها بدأت بالحصول على مراكز متقدمة في البطولات العربية والافريقية حتى وصلت لبطولة العالم، اشارت الكريمي في حديثها لمونت كارلو الى اهم التحديات التي تواجهها كرياضية من أهمها صعوبة الحصول على فيز وتسهيلات للمشاركة باللقاءات الدولية وعمل معسكرات تدريبية، اما عن طموحاتها وامالها فهي تطمح لتحقيق انجاز وميدالية في دورة باريس للألعاب الأولمبية تهديها لتونس وللعالم العربي.
خديجة كريمي تمثل تونس بأولمبياد باريس 24 بلعبة التجديف هذه اللعبة التي لا يعرفها الناس كثيرا فهي ليست من ضمن المنظومة الثقافية في العالم العربي تحتاج هذه اللعبة الى توفر الماء ممثلا بالأنهار والمسطحات المائية وهو امر نادر في معظم البلاد العربية، رغم ذلك لدينا في تونس ابطال وبطلات اثبتوا وجودهم على مستوى العالم هذا ما صرحت به البطلة التونسية لكافيه شو، بدأت خديجة الكريمي مسيرتها الرياضية في لعبة السباحة قبل ان ينصحها مدربها عصام الغربي الذي ساندها ودعمها للانتقال لرياضة التجديف وكانت هذه نقلة نوعية في مسيرتها الرياضية ومنها بدأت بالحصول على مراكز متقدمة في البطولات العربية والافريقية حتى وصلت لبطولة العالم، اشارت الكريمي في حديثها لمونت كارلو الى اهم التحديات التي تواجهها كرياضية من أهمها صعوبة الحصول على فيز وتسهيلات للمشاركة باللقاءات الدولية وعمل معسكرات تدريبية، اما عن طموحاتها وامالها فهي تطمح لتحقيق انجاز وميدالية في دورة باريس للألعاب الأولمبية تهديها لتونس وللعالم العربي.
المصدرز راديو مونتي كارلو
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