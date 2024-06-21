خديجة كريمي بطلة تونس للتجديف: اطمح لإنجازات عالمية في اولمبيات باريس 2024



Credits Radio Monte Carlo

خديجة كريمي تمثل تونس بأولمبياد باريس 24 بلعبة التجديف هذه اللعبة التي لا يعرفها الناس كثيرا فهي ليست من ضمن المنظومة الثقافية في العالم العربي تحتاج هذه اللعبة الى توفر الماء ممثلا بالأنهار والمسطحات المائية وهو امر نادر في معظم البلاد العربية، رغم ذلك لدينا في تونس ابطال وبطلات اثبتوا وجودهم على مستوى العالم هذا ما صرحت به البطلة التونسية لكافيه شو، بدأت خديجة الكريمي مسيرتها الرياضية في لعبة السباحة قبل ان ينصحها مدربها عصام الغربي الذي ساندها ودعمها للانتقال لرياضة التجديف وكانت هذه نقلة نوعية في مسيرتها الرياضية ومنها بدأت بالحصول على مراكز متقدمة في البطولات العربية والافريقية حتى وصلت لبطولة العالم، اشارت الكريمي في حديثها لمونت كارلو الى اهم التحديات التي تواجهها كرياضية من أهمها صعوبة الحصول على فيز وتسهيلات للمشاركة باللقاءات الدولية وعمل معسكرات تدريبية، اما عن طموحاتها وامالها فهي تطمح لتحقيق انجاز وميدالية في دورة باريس للألعاب الأولمبية تهديها لتونس وللعالم العربي.