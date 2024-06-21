Babnet

خديجة كريمي بطلة تونس للتجديف: اطمح لإنجازات عالمية في اولمبيات باريس 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6675675036d707.38902717_ngqkjphlifmeo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 21 Juin 2024 - 12:37 قراءة: 1 د, 4 ث
      
خديجة كريمي لاعبة المنتخب التونسي للتجديف بطلة العالم حائزة على ذهبيتين وفضية ببطولة العالم بكندا داخل الصالات 2023 وثلاث برونزيات بطلة افريقيا ما بين 2022 و2023 على التوالي. ضيفة كافيه شو في إطار اللقاءات التي تجريها نعمات المطري مع رياضيين عرب مشاركين في الألعاب الأولمبية باريس 24 خديجة كريمي توجت كبطلة للعرب لسنوات عدة.

Credits Radio Monte Carlo

خديجة كريمي تمثل تونس بأولمبياد باريس 24 بلعبة التجديف هذه اللعبة التي لا يعرفها الناس كثيرا فهي ليست من ضمن المنظومة الثقافية في العالم العربي تحتاج هذه اللعبة الى توفر الماء ممثلا بالأنهار والمسطحات المائية وهو امر نادر في معظم البلاد العربية، رغم ذلك لدينا في تونس ابطال وبطلات اثبتوا وجودهم على مستوى العالم هذا ما صرحت به البطلة التونسية لكافيه شو، بدأت خديجة الكريمي مسيرتها الرياضية في لعبة السباحة قبل ان ينصحها مدربها عصام الغربي الذي ساندها ودعمها للانتقال لرياضة التجديف وكانت هذه نقلة نوعية في مسيرتها الرياضية ومنها بدأت بالحصول على مراكز متقدمة في البطولات العربية والافريقية حتى وصلت لبطولة العالم، اشارت الكريمي في حديثها لمونت كارلو الى اهم التحديات التي تواجهها كرياضية من أهمها صعوبة الحصول على فيز وتسهيلات للمشاركة باللقاءات الدولية وعمل معسكرات تدريبية، اما عن طموحاتها وامالها فهي تطمح لتحقيق انجاز وميدالية في دورة باريس للألعاب الأولمبية تهديها لتونس وللعالم العربي.
...

المصدرز راديو مونتي كارلو


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289644


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  14:00 Slv euro_2024 - Ukr euro_2024 |
 Euro_2024  17:00 Pol euro_2024 - Aus euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Ned euro_2024 - Fra euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 15:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*