اكتشفوا الفخامة و الرفاهية لإقامة بستان و كوستا في الحدث المتميز بصفاقس

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بلاغ صحفي - يسر عقارية كحلون أن تدعوكم لحضور الحدث الكبير للتعرف على مشاريعنا السكنية الفاخرة: إقامة بستان في الحمامات وإقامة كوستا في شط مريم، سوسة.
هذا الحدث سيعقد في فندق إبيس صفاقس، يوم الخميس 20 جوان 2024. انقر هنا لتأكيد حضورك .
انضموا إلينا في هذا اليوم المميز لاكتشاف مشاريعنا السكنية والتحدث مع فريقنا المختص الذي سيكون حاضراً للإجابة على جميع تساؤلاتكم. كما ستكون لديكم فرصة لحجز شقتكم المثالية مباشرةً خلال الحدث والتمتع بالهدايا المميزة.
هذا الحدث سيعقد في فندق إبيس صفاقس، يوم الخميس 20 جوان 2024. انقر هنا لتأكيد حضورك .
انضموا إلينا في هذا اليوم المميز لاكتشاف مشاريعنا السكنية والتحدث مع فريقنا المختص الذي سيكون حاضراً للإجابة على جميع تساؤلاتكم. كما ستكون لديكم فرصة لحجز شقتكم المثالية مباشرةً خلال الحدث والتمتع بالهدايا المميزة.
سواء كنتم تبحثون عن مكان للإقامة الدائمة، لقضاء عطلاتكم أو عطلات نهاية الأسبوع، أو للاستثمار، ستجدون الخيارات المثالية بين مشروعينا الساحليين:
إقامة بستان، الواقعة بالقرب من شاطئ الحمامات، أو إقامة كوستا على شاطئ شط مريم، سوسة.
تتميز إقامتنا بستان وكوستا بشقق راقية مجهزة بأحدث تقنيات المنازل الذكية، مما يتيح لكم فرصة استثنائية للاستمتاع بإطلالة بحرية من شرفاتكم يومياً!
تاريخ الحدث: الخميس 20 جوان 2024
الوقت: من الساعة 9 صباحاً حتى 6:30 مساءً
المكان: فندق إبيس صفاقس
لتأكيد حضوركم، يرجى تعبئة نموذج التسجيل هنا [انقر هنا ]
. لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل معنا
عبر الهاتف: بستان: 800 258 70 (+216) // كوستا: 805 258 70 (+216)
أو زيارة موقعنا الإلكتروني www.kahimm.com
لا تفوتوا هذه الفرصة الرائعة لبدء صيفكم بشكل مثالي واحجزوا شقة أحلامكم في أحد مشاريعنا الساحلية في الحمامات أو سوسة.
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