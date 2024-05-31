قفصة: وفاة 5 مهاجرين في حادث انقلاب شاحنة

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أفاد منصف الحناشي الناضر العام بمستشفى قفصة في تصريح لمبعوث اذاعة إي أف أم منتصر ساسي لراديو إي أف أم بارتفاع عدد الوفيات في صفوف الأفارقة جنوب الصحراء في حادث انقلاب الشاحنة التي كانت تقلهم إلى 5 أشخاص.



وبين الناظر أن هناك 3 توفوا على عين المكان وحالة أخرى توفيت في المستشفى وهي طفلة بالغة من العمر 9 سنوات إضافة إلى جنين توفي في بطن أمه الحامل وهي الآن في حالة حرجة.





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وبالنسبة لبقية المصابين، قال ناظر المستشفى إنهم يعانون من جروح وكدمات، مشيرا إلى أن سائق الشاحنة تونسي وحالته ليست حرجة.