أمين محفوظ: انصح الرئيس بأخذ نصائح وزراء بورقيبة

قال أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ ان رئيس الجمهورية قيس سعيد مغرم بالزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وبدستور 1959 وقد أوضح ذلك للأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.وأضاف " انصحه بأخذ اراء الوزراء في عهد بورقيبة مثل منصور معلى ومحمد الناصر للخروج من الوضع الحالي".وتابع " يجب ان نتجاوز الوضع الحالي وذلك بتعزيز الأنظمة الديمقراطية وتحقيق علوية القانون".