أمين محفوظ: انصح الرئيس بأخذ نصائح وزراء بورقيبة

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قال أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ ان رئيس الجمهورية قيس سعيد مغرم بالزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وبدستور 1959 وقد أوضح ذلك للأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
وأضاف " انصحه بأخذ اراء الوزراء في عهد بورقيبة مثل منصور معلى ومحمد الناصر للخروج من الوضع الحالي".
وتابع " يجب ان نتجاوز الوضع الحالي وذلك بتعزيز الأنظمة الديمقراطية وتحقيق علوية القانون".
وأضاف " انصحه بأخذ اراء الوزراء في عهد بورقيبة مثل منصور معلى ومحمد الناصر للخروج من الوضع الحالي".
وتابع " يجب ان نتجاوز الوضع الحالي وذلك بتعزيز الأنظمة الديمقراطية وتحقيق علوية القانون".
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