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أمين محفوظ: انصح الرئيس بأخذ نصائح وزراء بورقيبة

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Publié le Mardi 28 Mai 2024 - 16:16 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ ان رئيس الجمهورية قيس سعيد مغرم بالزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وبدستور 1959 وقد أوضح ذلك للأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.

وأضاف " انصحه بأخذ اراء الوزراء في عهد بورقيبة مثل منصور معلى ومحمد الناصر للخروج من الوضع الحالي".
وتابع " يجب ان نتجاوز الوضع الحالي وذلك بتعزيز الأنظمة الديمقراطية وتحقيق علوية القانون".
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