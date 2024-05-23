رئيس جمعية مكافحة الفساد : عاينا الآلاف من الانتدابات المشبوهة تحت غطاء قانوني وأغلبها في وزارتي التربية والداخلية

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كشف ابراهيم الميساوي رئيس جمعية مكافحة الفساد في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام عن الآلاف من الانتدابات المشبوهة تحت غطاء قانوني.

وأضاف " كل الوزارات شهدت انتدابات مشبوهة لكن وزارتي التربية والداخلية شهدت اغلب تلك التعيينات".

وتابع " في ظرف 8 سنوات شهدنا 350 الف انتداب كثير منها مشبوه ومثير للجدل".

وشدد على ان هذه الانتدابات منشورة في مواقع الوزارات للعموم.



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