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رئيس جمعية مكافحة الفساد : عاينا الآلاف من الانتدابات المشبوهة تحت غطاء قانوني وأغلبها في وزارتي التربية والداخلية

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Publié le Jeudi 23 Mai 2024 - 14:19 قراءة: 0 د, 23 ث
      
كشف ابراهيم الميساوي رئيس جمعية مكافحة الفساد في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام عن الآلاف من الانتدابات المشبوهة تحت غطاء قانوني.
وأضاف " كل الوزارات شهدت انتدابات مشبوهة لكن وزارتي التربية والداخلية شهدت اغلب تلك التعيينات".
وتابع " في ظرف 8 سنوات شهدنا 350 الف انتداب كثير منها مشبوه ومثير للجدل".
وشدد على ان هذه الانتدابات منشورة في مواقع الوزارات للعموم.
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