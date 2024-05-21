فظيع في المرناقية : قتل مواطن في الطريق العام بخنجر

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تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة من القبض على شاب في العقد الثاني من العمر أقدم على قتل اب لطفلين بخنجر بجهة المرناقية ثم لاذ بالفرار



ووفق ملف القضية فأن المتهم احتسى يوم الواقعة كمية من الخمور ثم نشب خلاف بينه وبين أحد الشبان حيث تحصن هذا الأخير بمنزل عائلته وفي الاثناء استل المتهم خنجرا وانطلق في البحث عن غريمه وعندما اعترضه الضحية هاجمه وسدد له عدة طعنات ثم لاذ بالفرار وقد تحامل الهالك على نفسه الا انه توفى بسبب الطعنات التى تلقاها والتى تسببت له في نزيف حاد ...





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باستشارة النيابة اذنت بالاحتفاظ بالقاتل وعرض الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة

