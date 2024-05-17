الشكندالي: " سياسة التقشف لديها تداعيات سلبية والبنوك عادت لدور السمسمرة"

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افاد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان سياسة الدولة في التقشف ستؤدي في النهاية لارتفاع البطالة وغلاء المواد الاستهلاكية.

وأضاف " صحيح ان الميزان التجاري تحسن واصبح إيجابيا مع دول مثل ليبيا والمغرب ولكن ذلك يأتي بسبب خفض التوريد وليس الرفع في التصدير".

وشدد على ان الحكومة مصرة على سياسة التقشف ما يعني عودة أزمة عرفتها البلاد في 2023 من حيث نقص المنتجات والسلع الاستهلاكية.

وقال أن قطاع البناء تضرر ما سيؤثر على الكثير من المهن البسيطة مشيرا انه مستغرب من إحصائيات معهد الإحصاء بشأن تراجع البطالة.



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وانتقد علاقة البنوك بالدولة قائلا " البنوك عادت للعب دور السمسار بين البنوك والبنك المركزي".

وانتقد علاقة البنوك بالدولة قائلا " البنوك عادت للعب دور السمسار بين البنوك والبنك المركزي".