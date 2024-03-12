حيّ التضامن: خلاف بين شابيْن ينتهي بجريمة قتل

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شهدت جهة حيّ التضامن، اليوم، جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب عمره 17عاما على يد شاب يكبره بعام واحد وذلك بواسطة آلة حادة.



وتفيد المعطيات الأولية التي تحصلت عليها اذاعة موزاييك، بأنّ خلافا نشب بين شابين بأحد ـنهج حي التضامن، ويبدو أنّهما على معرفة سابقة ببعضهما وتجمعهما علاقة أجوار، حيث تشابكا بالأيدي قبل أن يتسلح احدهما وهو الأكبر سنا بسكين ويعتدي بواسطتها على الهالك والذي تحامل على نفسه وفرّ نحو منزل عائلته غير أن المظنون فيه أصرّ على ملاحقته ومواصلة طعنه إلى أن أرداه قتيلا على عين المكان، في حين لاذ المعتدي بالفرار وتعكف الوحدات الأمنية على البحث عنه، فيما تولى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة مرفوقا بقاضي التحقيق المتعهد بالبحث معاينة جثة الهالك قبل الاذن بإيداعها على ذمة الطبيب الشرعي.