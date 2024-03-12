Babnet

حيّ التضامن: خلاف بين شابيْن ينتهي بجريمة قتل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/crime2024.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 12 Mars 2024 - 22:33 قراءة: 0 د, 36 ث
      
شهدت جهة حيّ التضامن، اليوم، جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب عمره 17عاما على يد شاب يكبره بعام واحد وذلك بواسطة آلة حادة.

وتفيد المعطيات الأولية التي تحصلت عليها اذاعة موزاييك، بأنّ خلافا نشب بين شابين بأحد ـنهج حي التضامن، ويبدو أنّهما على معرفة سابقة ببعضهما وتجمعهما علاقة أجوار، حيث تشابكا بالأيدي قبل أن يتسلح احدهما وهو الأكبر سنا بسكين ويعتدي بواسطتها على الهالك والذي تحامل على نفسه وفرّ نحو منزل عائلته غير أن المظنون فيه أصرّ على ملاحقته ومواصلة طعنه إلى أن أرداه قتيلا على عين المكان، في حين لاذ المعتدي بالفرار وتعكف الوحدات الأمنية على البحث عنه، فيما تولى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة مرفوقا بقاضي التحقيق المتعهد بالبحث معاينة جثة الهالك قبل الاذن بإيداعها على ذمة الطبيب الشرعي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283863


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 22:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*