الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تنظم سلسلة من الجلسات التوعوية عبر الانترنات لدعم جهود مكافحة المضادات الحيوية

تنظم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز الاعلامية لوزارة الصحة سلسلة من الجلسات التوعوية عبر الانترنات الموجهة لدعم جهود مكافحة مقاومة المضادات الحيوية



وتندرج هذه التظاهرة في اطار الاسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية ، وذلك تحت شعار" لنحم حاضرنا ونؤمن مستقبلنا



وتستهدف هذه الجلسات الاطباء والصيادلة والاطارت شبه الطبية وذلك من أجل استعمال مسؤول للمضادات الحيوية وحماية فعاليتها للاجيال القادمة.ويتضمن البرنامج جلستين علميتين، يوم 25 نوفمبر الجاري، الاولى حول "الاستعمال الرشيد للمضادات الحيوية في المؤسسات الصحية في تونس" والثانية حول "مقاومة المضادات الحيوية والتداوي الذاتي...تحد كبير للصحة العمومية "وسيتم ، أيضا يوم 27 نوفمبر الجاري، تنظيم جلسة علمية حول دور الصيدلي في الصرف السليم للمضادات الحيوية وتوعية المرضى.يشار، الى أن هذه التظاهرة ستكون عبر الانترنات على منصة(Microsoft Teams)وسيكون التسجيل متاح عبر الرمز الموجود على المنشورQRوكانت الدكتورة أحلام قزارة المكلفة ببرنامج "الصحة الواحدة " بوزارة الصحة، قد أكدت في تصريحات اعلامية، أنّ مقاومة المضادات الحيوية تتسبب عالميًا في 1,27 مليون وفاة سنويًا، مع إمكانية ارتفاع العدد إلى 10ملايين وفاة بحلول سنة 2050وأشارت، إلى أن تونس تُعد من أكثر البلدان استعمالًا للمضادات الحيوية، داعية الى عدم استعمال المضادات الحيوية دون وصفة طبيةوالالتزام بمدة العلاج المُحددة من الطبيب.يشار، الى أن الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية هو حملة سنوية تنطلق من 18 إلى غاية 24 نوفمبر من كل سنة وتهدف إلى زيادة الوعي بخطورة مقاومة المضادات الحيوية وأهمية استخدامها بشكل صحيح مع اتخاذ اجراءات وقائية وعلاجيةوتعزيز الممارسات السليمة في قطاعات مختلفة مثل الصحة العامة والطب البيطري والزراعة.