Babnet   Latest update 15:10 Tunis

الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تنظم سلسلة من الجلسات التوعوية عبر الانترنات لدعم جهود مكافحة المضادات الحيوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/679fd4e57c3b43.92769300_mponeqkhljgif.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 14:05 قراءة: 1 د, 15 ث
      
تنظم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز الاعلامية لوزارة الصحة سلسلة من الجلسات التوعوية عبر الانترنات الموجهة لدعم جهود مكافحة مقاومة المضادات الحيوية

وتندرج هذه التظاهرة في اطار الاسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية ، وذلك تحت شعار" لنحم حاضرنا ونؤمن مستقبلنا



وتستهدف هذه الجلسات الاطباء والصيادلة والاطارت شبه الطبية وذلك من أجل استعمال مسؤول للمضادات الحيوية وحماية فعاليتها للاجيال القادمة.

ويتضمن البرنامج جلستين علميتين، يوم 25 نوفمبر الجاري، الاولى حول "الاستعمال الرشيد للمضادات الحيوية في المؤسسات الصحية في تونس" والثانية حول "مقاومة المضادات الحيوية والتداوي الذاتي...تحد كبير للصحة العمومية "

وسيتم ، أيضا يوم 27 نوفمبر الجاري، تنظيم جلسة علمية حول دور الصيدلي في الصرف السليم للمضادات الحيوية وتوعية المرضى.

يشار، الى أن هذه التظاهرة ستكون عبر الانترنات على منصة
(Microsoft Teams)
وسيكون التسجيل متاح عبر الرمز الموجود على المنشور
QR

وكانت الدكتورة أحلام قزارة المكلفة ببرنامج "الصحة الواحدة " بوزارة الصحة، قد أكدت في تصريحات اعلامية، أنّ مقاومة المضادات الحيوية تتسبب عالميًا في 1,27 مليون وفاة سنويًا، مع إمكانية ارتفاع العدد إلى 10ملايين وفاة بحلول سنة 2050
وأشارت، إلى أن تونس تُعد من أكثر البلدان استعمالًا للمضادات الحيوية، داعية الى عدم استعمال المضادات الحيوية دون وصفة طبية
والالتزام بمدة العلاج المُحددة من الطبيب.

يشار، الى أن الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الحيوية هو حملة سنوية تنطلق من 18 إلى غاية 24 نوفمبر من كل سنة وتهدف إلى زيادة الوعي بخطورة مقاومة المضادات الحيوية وأهمية استخدامها بشكل صحيح مع اتخاذ اجراءات وقائية وعلاجية
وتعزيز الممارسات السليمة في قطاعات مختلفة مثل الصحة العامة والطب البيطري والزراعة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318957


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 22 نوفمبر 2025 | 1 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:08
14:47
12:12
07:04
05:34
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet13°
12° Babnet
الــرياح:
10.29 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-8
16°-11
20°-11
21°-12
16°-11
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*