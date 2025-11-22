باجة: اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث بنفزة في حالة انعقاد دائم على خلفية التساقطات الغزيرة المسجّلة منذ أمس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6921c17a443fd7.28926608_iejnohfpklgmq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن رئيس اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة معتمد نفزة، مالك النصري، اليوم السبت، عن بقاء اللجنة في حالة انعقاد دائم، وذلك بعد تساقط الأمطار منذ يوم أمس الجمعة بكميات هامّة ناهزت الـ 50 مليمترا.



وكشف النصري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن التساقطات الغزيرة المسجّلة تسببت في عدد من الأضرار على غرار سقوط حائط منزل وسط المدينة، مؤكدا أن أعضاء اللجنة يعاينون الوضع ميدانيا لاتخاذ الاجراءات الضرورية ومعالجة الوضعيات الطارئة في ظلّ التوقعات بتواصل التساقطات بكثافة فى الساعات القادمة.









وسجّلت نفزة خلال الـ24 ساعة الاخيرة أعلى معدل أمطار بكامل الجمهورية ناهز الـ50 مليمترا، في حين تم تسجيل كميات ضعيفة ببقية معتمديات الجهة بلغت مليمترا واحدا بكل من تبرسق وتيبار، و4 مليمترات بباجة المحطة، و8 مليمترات بعمدون، حسب معطيات المعهد الوطنى للرصد الجوى. وسجّلت نفزة خلال الـ24 ساعة الاخيرة أعلى معدل أمطار بكامل الجمهورية ناهز الـ50 مليمترا، في حين تم تسجيل كميات ضعيفة ببقية معتمديات الجهة بلغت مليمترا واحدا بكل من تبرسق وتيبار، و4 مليمترات بباجة المحطة، و8 مليمترات بعمدون، حسب معطيات المعهد الوطنى للرصد الجوى.