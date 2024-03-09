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النادي الإفريقي يرد على ناجي الجويني: 'تلهاو في حكامكم وخليونا نخدمو نادينا..'

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Publié le Samedi 09 Mars 2024 - 10:30 قراءة: 1 د, 1 ث
      
نشرت إدارة النادي الافريقي صباح اليوم السبت 9 مارس 2024 بلاغا على صفحتها الرسمية قدمت فيه اعتذاراتها مجددا من جماهير النادي بعد الانسحاب المخيب من كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، كما تضمن هذا البلاغ ردا على خطاب ناجي الجويني المشرف على قطاع التحكيم في تونس والذي طالب فيه مسؤولي الأندية برفع الضغط على الحكام والتركيز على عملهم ومدربيهم ولاعبيهم .

ودعت إدارة النادي الإدارة الوطنية للتحكيم إلى ''الإهتمام الحقيقي بمنظوريها لتحقيق عدالة الصافرة بعيدا عن تصريحات تلميع صورة شاحبة ثَبُت فَشلها وإضرارها بالمصالح الرياضية للنادي، متابعة ''بكل لطف..تلهاو بحكامكم وخليونا نخدموا نادينا"، وفق نص البلاغ.

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وكان المشرف العام على قطاع التحكيم ناجي الجويني وجه ي حديث عبر الصفحة الرسمية للإدارة الوطنية للتحكيم، رسالة شكر إلى الحكام والحكام المساعدين والمراقبين وحكام الvar وذلك على الأداء الممتاز الذي قدموه رغم بعض الهفوات غير المؤثرة داعيا اياهم إلى مواصلة العمل وعدم الالتفات إلى الضغوط التي تسلط عليهم من قبل الأندية.

كما وجه ناجي الجويني دعوة للنوادي بالعودة إلى الهدوء والابتعاد عن ممارسة الضغوط على الحكام والتركيز على عملهم وترك إدارة التحكيم تعمل واللجوء إليها والنقاش المباشر معها عوض نشر بلاغات هدفها الضغط على الحكام وهي طريقة قديمة لا يمكن أن تنطلي على المسؤولين وعلى الحكام.


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