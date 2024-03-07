سنية الدهماني لضحى العريبي: "'تلهى في تبييض الأموال متاعك راك عملتلنا العار"

هاجمت سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة "أي اف ام" اليوم الخميس 07 مارس 2024 التيكتوكوز ضحى العريبي.وقالت لها في لهجة حادة ''تلهى في تبييض الأموال متاعك راك عملتلنا العار".ويأتي هذا الرد من سنية الدهماني بعد تصريحات ضحى العريبي التي نشرتها في مقطع فيديو على التيكتوك والتي صرحت فيها بأن سنية الدهماني لا تفهم في القانون داعية إياها بأن تصمت ولا تتدخل في مشكلتها المتعلقة بقضية طلاقها من زوجها الأردني.