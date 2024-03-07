Babnet

سنية الدهماني لضحى العريبي: "'تلهى في تبييض الأموال متاعك راك عملتلنا العار"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e9bf90a316d7.94165094_kgjhmfinlpeqo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 07 Mars 2024 - 14:16 قراءة: 0 د, 36 ث
      
هاجمت سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة "أي اف ام" اليوم الخميس 07 مارس 2024 التيكتوكوز ضحى العريبي.
وقالت لها في لهجة حادة ''تلهى في تبييض الأموال متاعك راك عملتلنا العار".
أخبار ذات صلة:
التكتكوز ضحى العريبي : اتحصل على عشرين مليون في الساعة على التيكتوك ودرست للتاسعة أساسي ومعدلي كان 3 ...

ويأتي هذا الرد من سنية الدهماني بعد تصريحات ضحى العريبي التي نشرتها في مقطع فيديو على التيكتوك والتي صرحت فيها بأن سنية الدهماني لا تفهم في القانون داعية إياها بأن تصمت ولا تتدخل في مشكلتها المتعلقة بقضية طلاقها من زوجها الأردني.
...





   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283535


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 14:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*