Babnet

لطفي المرايحي: " حلت ساعة الحسم وسأترشح للانتخابات الرئاسية"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e83e105233d9.29397430_johqlfmepnkgi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 06 Mars 2024 - 10:54 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة اف ام" انه يفكر جديا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف " حلت ساعة الحسم وعلي اتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية مضيفا " التردد الذي بقي هو اني يجب أن أتأكد من إمكانية فوزي ".
وشدد على ان الوضع الذي تمر به البلاد يفرض علي الترشح للانتخابات الرئاسية وتغيير الواقع المرير.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283456


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 12:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*