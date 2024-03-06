لطفي المرايحي: " حلت ساعة الحسم وسأترشح للانتخابات الرئاسية"

قال الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة اف ام" انه يفكر جديا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.وأضاف " حلت ساعة الحسم وعلي اتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية مضيفا " التردد الذي بقي هو اني يجب أن أتأكد من إمكانية فوزي ".وشدد على ان الوضع الذي تمر به البلاد يفرض علي الترشح للانتخابات الرئاسية وتغيير الواقع المرير.