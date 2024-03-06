لطفي المرايحي: " حلت ساعة الحسم وسأترشح للانتخابات الرئاسية"

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قال الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة اف ام" انه يفكر جديا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف " حلت ساعة الحسم وعلي اتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية مضيفا " التردد الذي بقي هو اني يجب أن أتأكد من إمكانية فوزي ".
وشدد على ان الوضع الذي تمر به البلاد يفرض علي الترشح للانتخابات الرئاسية وتغيير الواقع المرير.
وأضاف " حلت ساعة الحسم وعلي اتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية مضيفا " التردد الذي بقي هو اني يجب أن أتأكد من إمكانية فوزي ".
وشدد على ان الوضع الذي تمر به البلاد يفرض علي الترشح للانتخابات الرئاسية وتغيير الواقع المرير.
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