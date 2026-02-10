تنظم جمعية سفراء السلامة المرورية بالتعاون مع ولاية تونس ووزارة التربية والسلطات المحلية، ورشة تدريبية لفائدة مديري المؤسسات التربوية حول ارساء وتفعيل مناطق 30 كلم/س في المحيط المدرسي، وذلك يوم غد الاربعاء 11 فيفري الجاريويشارك في هذه الورشة مديرو المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية وممثلو البلديات وممثلو شرطة المرور والحرس الوطنيوتهدف هذه الورشة الى تعزيز قدرات مديري المؤسسات التربوية وفهم المخاطر المرورية المحيطة بالمدارس اضافة الى تعزيز سلامة الاطفال وترسيخ ثقافة الوقاية من حوادث المرور في الوسط المدرسيويتضمن البرنامج مداخلات من مختلف الهياكل الرسمية ونقاشات وورشات تطبيقية واعداد خطط عمل محلية