ورشة تدريبية لفائدة مديري المؤسسات التربوية حول ارساء وتفعيل مناطق 30 كلم/س في المحيط المدرسي
تنظم جمعية سفراء السلامة المرورية بالتعاون مع ولاية تونس ووزارة التربية والسلطات المحلية، ورشة تدريبية لفائدة مديري المؤسسات التربوية حول ارساء وتفعيل مناطق 30 كلم/س في المحيط المدرسي، وذلك يوم غد الاربعاء 11 فيفري الجاري
ويشارك في هذه الورشة مديرو المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية وممثلو البلديات وممثلو شرطة المرور والحرس الوطني
وتهدف هذه الورشة الى تعزيز قدرات مديري المؤسسات التربوية وفهم المخاطر المرورية المحيطة بالمدارس اضافة الى تعزيز سلامة الاطفال وترسيخ ثقافة الوقاية من حوادث المرور في الوسط المدرسي
ويتضمن البرنامج مداخلات من مختلف الهياكل الرسمية ونقاشات وورشات تطبيقية واعداد خطط عمل محلية
