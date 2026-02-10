Babnet   Latest update 09:41 Tunis

ورشة تدريبية لفائدة مديري المؤسسات التربوية حول ارساء وتفعيل مناطق 30 كلم/س في المحيط المدرسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698ae3978792c8.82211618_mikefnopqghlj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 10 Février 2026
      
تنظم جمعية سفراء السلامة المرورية بالتعاون مع ولاية تونس ووزارة التربية والسلطات المحلية، ورشة تدريبية لفائدة مديري المؤسسات التربوية حول ارساء وتفعيل مناطق 30 كلم/س في المحيط المدرسي، وذلك يوم غد الاربعاء 11 فيفري الجاري

ويشارك في هذه الورشة مديرو المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية وممثلو البلديات وممثلو شرطة المرور والحرس الوطني


وتهدف هذه الورشة الى تعزيز قدرات مديري المؤسسات التربوية وفهم المخاطر المرورية المحيطة بالمدارس اضافة الى تعزيز سلامة الاطفال وترسيخ ثقافة الوقاية من حوادث المرور في الوسط المدرسي


ويتضمن البرنامج مداخلات من مختلف الهياكل الرسمية ونقاشات وورشات تطبيقية واعداد خطط عمل محلية
