هالة جاء بالله: 'كلفة إستخراج جواز السفر البيومتري ستكون بين 120 و180 دينارًا'

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e81b37617175.97983155_nkflpgijqmeho.jpg width=100 align=left border=0>
أفادت رئيسة لجنة الحقوق والحريات، هالة جاء بالله، اليوم الأربعاء، بأنّ "كلفة إستخراج جواز السفر البيومتري ستتراوح بين 120 و180 دينارًا"، مؤكّدة أن "هذا الارتفاع في الكلفة سببه ارتفاع عدد الصفحات في الجواز إضافة إلى إمكانية إدراج الإمضاء الإلكتروني، وستكون هذه الإجراءات بصفة إختيارية".
وأوضحت جاء بالله، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أنّ "كلفة بطاقة التعريف البيومترية ستتراوح بين 25 و40 دينارًا"، لافتة إلى أنّه "سيتم اليوم النظر في مقترحات تعديل صدرت عن لجنة الحقوق والحريات بخصوص مشروع قانون بطاقة التعريف وجواز السفر البيومترييْن". وأضافت جاء بالله أن "هذه المقترحات تمحورت حول تحسين بعض الفصول، إلى جانب تعديل إجراءات تخص قاعدة البيانات البيومترية".
وأوضحت جاء بالله، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أنّ "كلفة بطاقة التعريف البيومترية ستتراوح بين 25 و40 دينارًا"، لافتة إلى أنّه "سيتم اليوم النظر في مقترحات تعديل صدرت عن لجنة الحقوق والحريات بخصوص مشروع قانون بطاقة التعريف وجواز السفر البيومترييْن". وأضافت جاء بالله أن "هذه المقترحات تمحورت حول تحسين بعض الفصول، إلى جانب تعديل إجراءات تخص قاعدة البيانات البيومترية".
وبخصوص مواعيد إنطلاق إستخراج بطاقة التعريف البيومترية، قالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات إنّ "المشروع سيدخل حيّز التنفيذ عند إستكمال النظر في المشروع والمصادقة عليه وإصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"، مشيرة إلى أنه "سيتمّ تعميم خدمة إستخراج بطاقة التعريف البيومترية في 24 مركز أمن في البداية، ثم سيتم تعميمها على كامل تراب الجمهورية".
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 283447