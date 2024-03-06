هالة جاء بالله: 'كلفة إستخراج جواز السفر البيومتري ستكون بين 120 و180 دينارًا'

وأوضحت جاء بالله، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أنّ "كلفة بطاقة التعريف البيومترية ستتراوح بين 25 و40 دينارًا"، لافتة إلى أنّه "سيتم اليوم النظر في مقترحات تعديل صدرت عن لجنة الحقوق والحريات بخصوص مشروع قانون بطاقة التعريف وجواز السفر البيومترييْن". وأضافت جاء بالله أن "هذه المقترحات تمحورت حول تحسين بعض الفصول، إلى جانب تعديل إجراءات تخص قاعدة البيانات البيومترية".