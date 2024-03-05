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سعيّد يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد غير مقيمين بتونس

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Publié le Mardi 05 Mars 2024 - 14:37 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد غير مقيمين بتونس وهم على التوالي:
josé Antonio SOLARTE GOMEZ، سفير كولمبيا بتونس مع الإقامة بالجزائر.
Datakarran GOBURDHUN، سفير جمهورية الموريس مع الإقامة بالقاهرة.
Nguyen HUY DUNG، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بتونس مع الإقامة القاهرة.
...

Julio Amaury Justo DUARTE، سفير جمهورية الدومينيكان بتونس مع الإقامة بالرباط.
Therese H. LOKEN GHZIEL، سفيرة مملكة النرويج بتونس مع الإقامة بالجزائر.
ودار هذا الموكب بحضور منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج


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