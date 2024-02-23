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منظمة العفو الدولية تطالب السلطات التونسية بالافراج الفوري عن "6 معارضين سياسيين محتجزين" منذ عام ‎

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Publié le Vendredi 23 Février 2024 - 18:42 قراءة: 0 د, 22 ث
      
طالبت الجمعة 23 فيفري، منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالافراج الفوري ودون شرط عن "6 معارضين محتجزين تعسفًا منذ عام" وهم خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وغازي الشواشي وعصام الشابي.

وقالت المنظمة انه يتم التحقيق مع المحتجزين بتهم لا أساس لها من الصحة بسبب معارضتهم السياسية المتصورة للسلطات، وممارستهم حقهم في حرية التجمع حسب بيان المنظمة.


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