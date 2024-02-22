المكي يرد على عبو: " أدعوك للتواضع والتنسيب"

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رفض الوزير السابق عبد اللطيف المكي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" موقف مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو من ترشيح المعارضة شخصية غير سياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال المكي " يجب ان تكون الشخصية سياسية بامتياز لان المنصب سياسي " مضيفا " نعم لتوحيد الجهود على شخصية سياسية".
ووجه المكي انتقادات لمحمد عبو قائلا انه ارتكب خطا استراتيجي بدعوته رئيس الجمهورية قيس سعيد لاستعمال الفصل 80 داعيا إياه للتواضع والتنسيب.
وقال المكي " يجب ان تكون الشخصية سياسية بامتياز لان المنصب سياسي " مضيفا " نعم لتوحيد الجهود على شخصية سياسية".
ووجه المكي انتقادات لمحمد عبو قائلا انه ارتكب خطا استراتيجي بدعوته رئيس الجمهورية قيس سعيد لاستعمال الفصل 80 داعيا إياه للتواضع والتنسيب.
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