آفاق واعدة لتطوير الشراكة الصناعية بين تونس والنيجر

بحثت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الاثنين لدى لقاءها وزير الصناعة والتجارة النيجري عبد الله سيدو ، سبل التعاون بين البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بما يحقق التكامل الصناعي الإقليمي .وحسب بلاغ صادر عن الوزارة الاثنين، تم خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الممكنة لتبادل المعرفة والخبرات في تنفيذ مشاريع مشتركة.وأكدت فاطمة الثابت شيبوب على متانة العلاقات القائمة بين تونس والنيجر والحرص على دعمها خاصة في ظل التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوبر التعاون التونسي الافريقي.واستعرضت الوزيرة المزايا التفاضلية لتونس ورؤيتها الصناعية المرتكزة على تطوير البنية التحتية الصناعية وبناء قاعدة صناعية متقدمة في مجالات ذات قيمة مضافة عالية على غرار الصناعات الغذائية والنسيج ومكونات السيارات.ودعت الى استغلال كافة الإمكانات المتاحة لإنجاز مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية وذلك في إطار استراتيجية متكاملة.من جانبه، أكّد الوزير النيجيري ، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس، حرص بلاده على تطوير الشراكة الصناعية مع تونس والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجال التصنيع والتكنولوجيا، معلنا رغبة بلاده في تطوير منظومتها الصناعية وخاصة إنجاز منطقة صناعية متخصصة، تستفيد من التجربة التونسية في إحداث وتشغيل المناطق الصناعية ومن الإطار المؤسساتي والتقني المساند لها.واتفق الجانبان على مزيد تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات في البلدين من خلال تبادل والخبرات والزيارات بما يضمن إرساء بيئة ملائمة لتطوير التعاون الصناعي التونسي النيجيري.