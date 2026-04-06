Babnet   Latest update 22:52 Tunis

آفاق واعدة لتطوير الشراكة الصناعية بين تونس والنيجر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d41fa7bb5989.94487561_nogiehmjlpfqk.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 22:02 قراءة: 1 د, 3 ث
      
بحثت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الاثنين لدى لقاءها وزير الصناعة والتجارة النيجري عبد الله سيدو ، سبل التعاون بين البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بما يحقق التكامل الصناعي الإقليمي .

وحسب بلاغ صادر عن الوزارة الاثنين، تم خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الممكنة لتبادل المعرفة والخبرات في تنفيذ مشاريع مشتركة.

وأكدت فاطمة الثابت شيبوب على متانة العلاقات القائمة بين تونس والنيجر والحرص على دعمها خاصة في ظل التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوبر التعاون التونسي الافريقي.
واستعرضت  الوزيرة المزايا التفاضلية لتونس ورؤيتها الصناعية المرتكزة على  تطوير البنية التحتية الصناعية  وبناء قاعدة صناعية متقدمة في مجالات ذات قيمة مضافة عالية على غرار الصناعات الغذائية والنسيج ومكونات السيارات.
ودعت  الى استغلال كافة الإمكانات المتاحة لإنجاز مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية وذلك في إطار استراتيجية متكاملة.

من جانبه، أكّد الوزير النيجيري ، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس، حرص بلاده على تطوير الشراكة الصناعية مع تونس والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجال التصنيع والتكنولوجيا، معلنا رغبة بلاده في  تطوير منظومتها الصناعية وخاصة إنجاز منطقة صناعية متخصصة، تستفيد من التجربة التونسية في إحداث وتشغيل المناطق الصناعية ومن الإطار المؤسساتي والتقني المساند لها.
واتفق الجانبان على مزيد تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات في البلدين من خلال تبادل  والخبرات والزيارات بما يضمن إرساء بيئة ملائمة لتطوير التعاون الصناعي التونسي النيجيري.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326979

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
12° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-9
26°-10
27°-13
26°-13
28°-14
  • Avoirs en devises 24318,9
  • (06/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39228 DT
  • (06/04)
  • 1 $ = 2,92940 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/04)     2163,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/04)   28233 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>