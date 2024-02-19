Babnet

عبو : " هناك مشاورات داخل المعارضة لترشيح شخصية بعيدة عن السياسة للرئاسية وسيظهر في اللحظات الاخيرة"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65d35be509c442.63684645_nqmhgkjoflipe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 19 Février 2024 - 14:44 قراءة: 0 د, 38 ث
      
كشف الوزير الأسبق محمد عبو في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" اليوم الاثنين أن هنالك مشاورات داخل المعارضة التونسية لترشيح شخصية بعيدة على السياسة للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف " ليس هنالك حلول لهذه البلاد الذاهبة نحو الدمار الكلي لأنه بصراحة لا المعارضة قادرة على إنزال الناس للشوارع متابعا " لا يمكن أن نواصل سياسة النضال من وراء الحواسيب".
وتابع "من البراغماتية التفكير في وضع ذكي وهو جلب شخصية نزيهة ذات كفاءة عالية في الداخل أو الخارج ولكن من خارج الأطر السياسية بعد أن نجح البعض في وضع جميع السياسيين في سلة واحدة".
...

وشدد على أن الاسم المقترح لا يمكن الحديث عنه الأن مضيفا " يمكن للمرشح أن يظهر في اللحظات الأخيرة".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282465


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 15:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*