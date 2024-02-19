عبو : " هناك مشاورات داخل المعارضة لترشيح شخصية بعيدة عن السياسة للرئاسية وسيظهر في اللحظات الاخيرة"

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كشف الوزير الأسبق محمد عبو في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" اليوم الاثنين أن هنالك مشاورات داخل المعارضة التونسية لترشيح شخصية بعيدة على السياسة للانتخابات الرئاسية القادمة.



وأضاف " ليس هنالك حلول لهذه البلاد الذاهبة نحو الدمار الكلي لأنه بصراحة لا المعارضة قادرة على إنزال الناس للشوارع متابعا " لا يمكن أن نواصل سياسة النضال من وراء الحواسيب".

وتابع "من البراغماتية التفكير في وضع ذكي وهو جلب شخصية نزيهة ذات كفاءة عالية في الداخل أو الخارج ولكن من خارج الأطر السياسية بعد أن نجح البعض في وضع جميع السياسيين في سلة واحدة".



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وشدد على أن الاسم المقترح لا يمكن الحديث عنه الأن مضيفا " يمكن للمرشح أن يظهر في اللحظات الأخيرة".

وشدد على أن الاسم المقترح لا يمكن الحديث عنه الأن مضيفا " يمكن للمرشح أن يظهر في اللحظات الأخيرة".