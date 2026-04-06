Babnet

القصرين: انتداب 13 طبيب إختصاص في إطار دعم المنظومة الصحية بالجهة (المدير الجهوي للصحة)

Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 22:44
      
في إطار دعم المنظومة الصحية بالجهات الداخلية والإرتقاء بجودة الخدمات الطبية، تمّ تعزيز الإطار الطبّي بالجهة الصحية بالقصرين بانتداب 13 طبيب اختصاص دون احتساب الأطباء المجنّدين، وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني.
وأوضح الشعباني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء،  أنّ مذكرات العمل الخاصة بالأطباء المنتدبين قد صدرت، ومن المنتظر التحاقهم بمراكز عملهم خلال الأيام القليلة المقبلة، بما سيساهم في تخفيف الضغط على الهياكل الصحية وتعزيز استمرارية الخدمات.
وأشار إلى أنّه سيتمّ تدعيم المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة، الذي يُرتقب دخوله حيّز العمل قريبا، بعدد هام من أطباء الإختصاص منهم طبيبين في الجراحة العامة، وطبيبين في أمراض النساء والتوليد، إضافة إلى طبيب إنعاش وتخدير ، وطبيب مجنّد في نفس الإختصاص، فضلاً عن طبيبين في طبّ وجراحة العيون، بما يضمن جاهزية المؤسسة لتقديم خدمات صحية متكاملة.

وذكر، في سياق متصل، أنه سيتم كذلك تعزيز الموارد البشرية الطبية للمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي في عدد من الإختصاصات على غرار أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وأمراض القلب والشرايين، إلى جانب جراحة العظام، وطبّ وجراحة العيون، في خطوة من شأنها دعم طاقة استيعاب هذه المؤسسة الصحية الجامعية، وتحسين التكفّل بالمرضى في اختصاصات دقيقة.
 وأكّد أنّه تمّ تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلّقة بعمل أطباء الاختصاص  بالقطاع الصحي العمومي بولاية القصرين،  حيث يتمّ تسليم مذكرات العمل في آجال لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك تنفيذًا لتعليمات سلطة الإشراف الرامية إلى تحفيز الإقبال على العمل بالمناطق الداخلية عبر توفير جملة من الإمتيازات المهنية.
