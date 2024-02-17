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بعد أن وصفه بقليل تربية، لطفي العبدلي لتوفيق الغربي: والله كنت باش نسبّك سخّفتني تذكرت الي عندك 10 سنين ما خدمتش‎

Publié le Samedi 17 Février 2024 - 07:33 قراءة: 0 د, 33 ث
      
نشر الممثل لطفي العبدلي فيديو في صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك عبّر فيه عن أسفه من تصريحات "الممثل" توفيق الغربي الذي وصفه بقليل التربية.

وقال العبدلي "والله تغششت جيت بش نسبك بعد تذكرت الي انت مسكين عندك 8 ولا 10 سنين لا خدمت لا مسلسلات لا افلام لا عندك مسرحية ناجحة".

...

وتابع العبدلي قائلا " والله سخفني وليت ندعيلو بالخير يا ريي حلها في وجهو ويا ربي ابعثلو دويّر صغير ثماش ملدا يتنحالو الغل من قلبو".
وخاطب العبدلي توفيق العربي قائلا " وراس خويا سخفنني وندعيلك من قلبي وكان تحب نعاونك والله نعاونك ابعثلي ميساج وما تسبنيش".


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