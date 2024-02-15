الديوانة التونسية: تم في سنة 2023 حجز 78 كغ من الكوكايين و474 كغ من الزطلة مقابل 42 كغ في 2022

أكد الاربعاء 14 فيفري، الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية شكري الجبري، ارتفاع كميات المواد المخدرة المحجوزة مشيرا الي أن هناك تنوعا في أساليب تهريب المواد المخدرة.



وأشار في هذا السياق الي أنه تم أول امس الثلاثاء حجز كمية من الكوكايين في معبر راس الجدير لدى مسافريْن اثنين تقدر ب1 كغ و100 غرام كانت مخبأة في ملابسهما.





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ونبه الناطق الرسمي باسم الديوانة الى ارتفاع الكميات المحجوزة من الزطلة والكوكايين في سنة 2023 وبين انه في سنة 2022 تم حجز 42 كغ من القنب الهندي مقابل 474 كغ في 2023 وبخصوص الكوكايين تم حجز 54 في سنة 2022 مقابل 78 كغ في 2023 وذلك دون احتساب الكميات التي يتم حجزها من طرف الوحدات الأمنية.

ونبه الناطق الرسمي باسم الديوانة الى ارتفاع الكميات المحجوزة من الزطلة والكوكايين في سنة 2023 وبين انه في سنة 2022 تم حجز 42 كغ من القنب الهندي مقابل 474 كغ في 2023 وبخصوص الكوكايين تم حجز 54 في سنة 2022 مقابل 78 كغ في 2023 وذلك دون احتساب الكميات التي يتم حجزها من طرف الوحدات الأمنية.