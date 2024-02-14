رئيس الجمهورية يدعو إلى ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة الصلح الجزائي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم الأربعاء 14 فيفري 2024 بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل، و سهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية.

وتناول اللقاء، بالخصوص، ضرورة الإسراع في البت في عديد القضايا.



كما دعا رئيس الجمهورية، بالمناسبة، إلى ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة الصلح الجزائي بعد أن تم إدخال تعديلات على المرسوم التي أنشأها.



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وذكّر رئيس الدولة بأن الغاية من الصلح الجزائي هو أن يسترجع الشعب التونسي الأموال التي نُهبت منه حتى تعود خاصة إلى الجهات التي يجب أن تخرج في أسرع الأوقات من دائرة الفقر والتهميش.

وذكّر رئيس الدولة بأن الغاية من الصلح الجزائي هو أن يسترجع الشعب التونسي الأموال التي نُهبت منه حتى تعود خاصة إلى الجهات التي يجب أن تخرج في أسرع الأوقات من دائرة الفقر والتهميش.