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سوسة: قطع التيار الكهربائي في هذه المناطق يوم الأحد 18 فيفري الحالي

Publié le Vendredi 09 Février 2024 - 12:37 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إقليم سوسة المدينة، أنّه سيقع قطع التيار الكهربائي، يوم الأحد 18 فيفري 2024، بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال.

وسيشمل الانقطاع، وفق بلاغ للشركة، المناطق التالية:

...

حيّ الصفايا الطريق الوطنية رقم 1، خزامة الشرقية، خزامة الغربية، حيّ الأشبال، عمارات MBM، الكورنيش، شارع طاهر صفر، نهج ابن الجزار، شارع ليوبولد سنغور، والمركز العمراني بسوسة.
وسيقع إرجاع التيار الكهربائي، دون سابق إنذار، حسب انتهاء أشغال الصيانة، بالمناطق المذكورة.


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