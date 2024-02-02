الكونغو الديمقراطية تهزم غينيا وتتأهل للنصف النهائي

تاهل منتخب الكونغو الديمقراطية الى الدور نصف النهائي لكاس افريقيا للامم (2023 ز1) اثر فوزه اليوم الجمعة على نظيره الغيني 3-1 في المباراة التي دارت في ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان.

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