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في جلسة حضر فيها ممثل المكلف العام: هذا ما قرره القضاء في حق مدير الديوان الرئاسي الاسبق وليلى الطرابلسي

Publié le Vendredi 02 Février 2024 - 12:26 قراءة: 0 د, 43 ث
      
نظرت صباح أمس الخميس 1 فيفري 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في ملف قضية تعلقت بتجاوزات مالية في القصر الرئاسي زمن حكم الرئيس الراحل بن علي

وبالمناداة على المتهمين وهم 6 أشخاص من بينهم مدير الديوان الرئاسي احمد عياض الوردني وليلى بن علي وصخر الماطري، لم يحضر أي متهم وتبين ان صخر الماطري وليلى بن علي محالان بحالة فرار ،كما تبين ان مدير الديوان الرئاسي سابقا احمد عياض الودرني مثل في الجلسة السابقة ،وبين ممثل النيابة العمومية ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى طالبا التاخير لاكتمال النصاب القانوني للهيئة.

...


هذا وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي وفوض النظر في التاخير متمسكا باالطلبات المدنية.

يذكر ان المكلف العام بنزاعات الدولة حضر مختلف الجلسات وتمسك بالتتبع وبطلباته المدنية وطالب بتطبيق القانون والزام المتهمين بدفع غرامات مالية للدولة التونسية


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