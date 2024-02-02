كاتب عام جامعة المتقاعدين: 500 ألف متقاعد يتقاضون جراية دون الاجر الأدنى المضمون

وبين نصري خلال مداخلة له على اذاعة الجوهرة أن 500 ألف متقاعد من جملة مليون و200 متقاعد، يتقاضون جراية دون الاجر الأدنى المضمون.

وطالب عبد القادر نصري، الحكومة بالترفيع في الاجر الأدنى المضمون وبالتالي تعديل جراية قرابة 800 ألف متقاعد منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما دعا الى تحديد الجراية الدنيا.وأعلن كاتب عام الجامعة العامّة للمتقاعدين، عبد القادر نصري عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 14 فيفري الحالي في شارع الحبيب بورقيبة للتحسيس بالدور الذي قام به المتقاعدون في بناء الوطن، وبظروفهم المعيشية الحالية.