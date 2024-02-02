Babnet

كاتب عام جامعة المتقاعدين: 500 ألف متقاعد يتقاضون جراية دون الاجر الأدنى المضمون

Publié le Vendredi 02 Février 2024 - 09:45 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أكد كاتب عام الجامعة العامّة للمتقاعدين، عبد القادر نصري اليوم الجمعة 2 فيفري 2024، أن أغلب المتقاعدين يعيشون الخصاصة والفقر.

وبين نصري خلال مداخلة له على اذاعة الجوهرة أن 500 ألف متقاعد من جملة مليون و200 متقاعد، يتقاضون جراية دون الاجر الأدنى المضمون.
أخبار ذات صلة:
وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم تقديم مشروع قانون للترفيع بصفة اختيارية في سن التقاعد بالقطاع الخاص...

...

وطالب عبد القادر نصري، الحكومة بالترفيع في الاجر الأدنى المضمون وبالتالي تعديل جراية قرابة 800 ألف متقاعد منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما دعا الى تحديد الجراية الدنيا.

وأعلن كاتب عام الجامعة العامّة للمتقاعدين، عبد القادر نصري عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 14 فيفري الحالي في شارع الحبيب بورقيبة للتحسيس بالدور الذي قام به المتقاعدون في بناء الوطن، وبظروفهم المعيشية الحالية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281441


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Nigeria CAN_2024 - Angola CAN_2024
 CAN_2024  21:00 RD Congo CAN_2024 - Guinée CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 11:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 11:05 Tunis
All Radio in One    
*.*.*